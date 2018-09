Vereador do Rio é transferido para presídio federal O vereador de Araruama, no Rio, Sérgio Roberto Egger de Moura, foi transferido do Presídio Estadual Bangu 8 para o Presídio Federal de Porto Velho, em Rondônia, na sexta-feira, após planejar atentados, segundo o Ministério Público, que fez o pedido.