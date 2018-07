Vereador do Rio protocola pedido de CPI dos ônibus O vereador Eliomar Coelho (PSOL) protocolou nesta terça-feira um pedido para que a Câmara Municipal do Rio instale uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os contratos da Prefeitura do Rio com as empresas que operam o transporte coletivo na cidade. Era necessário o apoio de 17 vereadores, mas 27 assinaram o pedido favorável à CPI. A bancada governista é contra a CPI, mas entre os parlamentares que apoiam a investigação estão cinco integrantes do PMDB, partido do prefeito Eduardo Paes (PMDB).