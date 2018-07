Vereador é detido por direção perigosa Policiais militares detiveram o vereador de Sorocaba Emílio Souza de Oliveira, o Ruby, do PMN, acusado de participar de racha na Avenida Pereira da Silva, na noite de domingo. Ele estava embriagado, mas pagou fiança de R$ 800 e foi libertado. Ao ser surpreendido por uma blitz, Ruby, de 44 anos, não obedeceu à ordem de parada e foi perseguido por três viaturas. No carro, os policiais encontraram latas de cerveja. Ruby fez teste do bafômetro e o equipamento registrou 0,71 mg/l, o dobro do limite permitido, de 0,34 mg/l. O vereador vai responder a inquérito policial por direção perigosa. Ruby negou que participasse de racha.