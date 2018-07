Vereador é feito refém em assalto em Santa Fé-PR Um assaltante foi morto e outro conseguiu fugir hoje após tentar roubar uma agência dos Correios em Santa Fé, a cerca de 450 quilômetros de Curitiba, no norte do Paraná, e levar duas pessoas como reféns para a fuga. Os reféns foram soltos mais tarde, sem qualquer ferimento. Um dos que foram levados como reféns é o vereador Vanderlei Jardim (PSB), que também é funcionário da agência dos Correios. De acordo com o sargento José Carlos, os dois assaltantes chegaram por volta das 8h30, em uma moto preta. Uma pessoa que estava em uma casa em frente percebeu o assalto e ligou para a polícia. Imediatamente, três policiais foram ao local e trocaram tiros com os suspeitos. Para fugir, eles pegaram o vereador e a gerente da agência, Marileide Fonseca, como reféns. Próximo aos Correios, os assaltantes deram mais tiros e pegaram um carro com a qual se deslocaram em direção ao município de Colorado por uma estrada de terra. Perto do Ribeirão Bandeirante, houve nova troca de tiros, quando um assaltante foi morto. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal em Maringá para ser identificado. O veículo e os dois reféns foram abandonados no local por volta das 10 horas e o outro assaltante embrenhou-se na mata. Segundo o sargento José Carlos, a moto tinha sido roubada no dia 8 de maio durante assalto à agência dos Correios em Tamboara, a cerca de 100 quilômetros de Santa Fé. A polícia investiga ainda se eles foram os responsáveis por assalto semelhante em Xambrê, na mesma região.