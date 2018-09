Vereador é morto na frente da mulher em Analândia (SP) No fim da noite de ontem, o vereador Evaldo José Nalin (PSDB) foi morto a tiros em Analândia, no interior paulista, por dois homens que ocupavam uma motocicleta. Os assassinos chegaram à casa do vereador por volta das 22h30. Ao abrir a porta e sair, Nalin foi baleado diante de sua mulher.