Vereador e policial baianos presos por assaltos a bancos O vereador e candidato à reeleição Juvenal Bispo Nascimento, do município de Cafarnaum (BA), 389 quilômetros de Salvador, e o policial militar Paulo César Filgueira, do 7ª Batalhão de Irecê (BA), a 478 quilômetros da capital, foram presos na noite de quinta-feira acusados de integrar uma quadrilha especializada em assaltos a bancos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, a quadrilha é responsável pelos ataques, nos últimos meses, às agências do Banco do Brasil dos municípios de Barra do Mendes, Cafarnaum, Presidente Dutra e Canarana. De acordo com o delegado Fábio Santos Silva, da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia (Coorpin), a polícia chegou até eles depois da captura de outros três integrantes da quadrilha, presos em julho, durante uma tentativa de seqüestro do gerente do Banco do Brasil de Canarana, no município de Lapão (BA), a 10 quilômetros de Irecê. Todos os envolvidos estão preventivamente detidos para investigações. Ainda segundo o delegado, outros quatro supostos integrantes da quadrilha foram identificados e já tiveram os mandados de prisão preventiva expedidos. Os advogados dos acusados não querem se pronunciar sobre o caso.