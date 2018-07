Vereador é preso suspeito de abusar de enteada no RS A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu na manhã de ontem um vereador do município de Muliterno (RS), suspeito de abusar sexualmente da enteada, de 10 anos. O homem, de 52 anos, foi preso na área rural da cidade, segundo o titular da delegacia local, Valeriano Neto.