Vereador é seqüestrado em MG e abandonado em SP A Polícia Militar da cidade de Monteiro Lobato (SP), no Vale do Paraíba, está à procura de uma quadrilha responsável por assaltar e seqüestrar, por volta das 23h desta segunda-feira, em Paraisópolis, cidade do sul de Minas Gerais, na divisa com São Paulo, o vereador Antonio Milton Cardoso, do PTB, conhecido na cidade mineira como "Milton Pão Veio". O vereador, que estava em uma van Renault Master branca, foi cercado por dois carros e uma moto Honda Titan. Em seguida, foi encapuzado e obrigado a entregar as chaves do veículo a dois bandidos. A vítima e os criminosos seguiram até Monteiro Lobato, que fica a 70 quilômetros de Paraisópolis. O vereador foi liberado pela quadrilha numa estrada vicinal próximo à uma fazenda, no bairro Ponte Nova. Por volta da 1h30 desta madrugada, PMs foram até a fazenda, onde o parlamentar procurou ajuda. Segundo Milton, havia um Corsa ou um Celta azul ao lado da van no momento em que ele foi deixado na estrada. Além do carro do vereador, os bandidos levaram dois celulares, documentos e dinheiro.