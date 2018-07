Vereador que aparece de cueca pode ser expulso O diretório do PSB em Belo Horizonte abriu sindicância que pode resultar na expulsão do vereador Gêra Ornelas do partido. O procedimento foi aberto após a divulgação de vídeo feito pelo próprio parlamentar no qual ele aparece despachando de cuecas em um local que seria seu gabinete na Câmara Municipal da capital mineira.