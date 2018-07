Vereador quer Parque Michael Jackson em SP Após 55 anos, o vereador Agnaldo Timóteo (PP) quer mudar o nome do Parque do Ibirapuera, inaugurado em 1954. O projeto protocolado ontem na Câmara pelo também cantor, de 73 anos, pede que o parque mais famoso da cidade vire Parque Ibirapuera-Michael Jackson. "Já falei com Kassab no próprio parque sobre o assunto. Vou batalhar por uma homenagem a quem quis oferecer às crianças a alegria que não teve quando pequeno", argumentou o vereador.