Vereadores de BH autorizam venda de rua à construtora

O trecho - não pavimentado - da rua separa dois terrenos da empresa Tenco Realty, que pretende construir no local um hotel de grande porte. A região é uma das mais valorizadas da capital mineira.

O projeto de lei 1.625/2011, de autoria do Executivo, foi aprovado em segundo turno por 27 votos a favor, um contra e duas abstenções. Após a sanção do prefeito Márcio Lacerda (PSB), a prefeitura estará autorizada a vender o trecho da rua por R$ 3,5 milhões, conforme avaliação da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).

Durante a tramitação do projeto, moradores reclamaram de não terem sido consultados. De acordo com o líder do governo na Câmara, vereador Tarcísio Caixeta (PT), o projeto é um "instrumento legal" e legítimo, já que BH enfrenta um déficit grande de vagas hoteleiras para a Copa das Confederações em 2013 e a Copa do Mundo de 2014. A empresa interessada no terreno tem preferência para a compra.