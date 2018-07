Vereadores evitam falar sobre cassação

Os mandatos de oito vereadores foram cassados pelo juiz Aloisio Sergio Resende Silveira pelo recebimento de doações consideradas ilegais na campanha de 2008. A lista inclui o líder do prefeito Gilberto Kassab (DEM) na Câmara Municipal, o tucano José Police Neto, e seu colega de partido Gilberto Natalini, que já foi cotado para suceder Walter Feldman na Secretaria Municipal de Esportes.

Também foi cassado Marco Aurélio Cunha (DEM). A maioria dos punidos na decisão mais recente, porém, é do PT, com cinco dos 11 integrantes da bancada afetados pela decisão: Antônio Donato, presidente municipal do partido; Arselino Tatto; Ítalo Cardoso; José Américo e Juliana Cardoso. Nenhum deles havia recorrido da decisão até a noite de ontem.

Com a primeira decisão, de outubro, já são 24 os punidos, 43% dos 55 parlamentares. A maioria dos cassados é do PSDB: oito dos 12 vereadores. Assim como o PT, o DEM, tem cinco punidos (de um total de sete). Eles recorreram da decisão de Silveira, o que lhes garante automaticamente efeito suspensivo e permanência no cargo até julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Há ainda sete vereadores absolvidos, dois dos quais na mais recente - João Antônio (PT) e Milton Leite (DEM).

A sessão extraordinária realizada na tarde de ontem na Câmara começou quente. Não porque havia debates acalorados, mas porque, às 14h45, a região central da capital sofreu um apagão e o sistema de ar-condicionado ficou desligado, enquanto um gerador permitiu o funcionamento do sistema de iluminação e microfones.

O clima era de despiste. Os vereadores cassados evitavam contato com a imprensa e assessores informavam que apenas os respectivos advogados de defesa falariam. Na tribuna, ninguém se atreveu a comentar a situação dos vereadores cassados.

DEFESA

Antes de votar a permissão para poder ficar em plenário sem o paletó - a sensação térmica era de mais de 30°C -, Milton Leite criticou Aloisio Sergio Resende Silveira em voz alta. "Sou contra esse juiz maluco."

O único parlamentar que quebrou a distância com jornalistas foi Marco Aurélio Cunha. "Se eu tivesse gasto R$ 1,2 milhão na minha campanha estaria dentro da proporcionalidade de 20% de doações que o juiz determinou. A empresa (S.A. Paulista) me doou cerca de R$ 150 mil. Gastei no total na campanha R$ 280 mil. O que o juiz pede então é gastança eleitoral?"

Cunha disse estar totalmente desestimulado para continuar exercendo o mandato, apesar não ter medo de perder o cargo. "Vou pensar se concorro a um novo mandato", ameaçou.

O advogado Hélio Silveira, que representa a bancada do PT, afirmou que a decisão judicial não tem razão de ser e que pretende recorrer assim que a sentença for publicada no Diário Oficial de Justiça. "A decisão não procede", afirmou o advogado. "Não há fato novo que justifique a reabertura de contas de campanha que já haviam sido aprovadas."

Segundo o advogado, as empresas cujas contribuições foram consideradas irregulares são doadoras de campanha "tradicionais". "Essas empresas fazem doações há várias eleições para vários candidatos, inclusive o presidente Lula e o governador José Serra, e ninguém pensa em cassar o mandato de nenhum dos dois."

Dos oito cassados na última decisão, apenas Gilberto Natalini (PSDB) não compareceu em plenário ontem e só José Police Neto (PSDB) e José Américo (PT) falaram ao microfone, mas se restringiram a questões de encaminhamento.

CASSADOS

José Police Neto (PSDB), policeneto@camara.sp.gov.br: parcela considerada irregular, das doações recebidas, 40,76%

Gilberto Natalini (PSDB), natalini@camara.sp.gov.br: 35,22%

Marco Aurélio Cunha (DEM), marcoaureliocunha@camara.sp.gov.br: 52,34%

Ítalo Cardoso (PT), italocardoso@camara.sp.gov.br: 22,57%

Antônio Donato (PT), donatopt@terra.com.br: 24,11%

Arselino Tatto (PT), arselino@tatto.com.br: 23,18%

José Américo (PT), gabinete@joseamerico.com.br: 21,61%

Juliana Cardoso (PT), julianacardosopt@camara.sp.gov.br: 21,21%