Vereadores no RJ aprovam Dia do Orgulho Heterossexual Os vereadores de Arraial do Cabo (RJ) aprovaram, na terça-feira, 16, projeto de lei que cria o Dia do Orgulho Heterossexual. O autor da proposta, Fabrício Vargas (PMDB), líder do governo na Casa, admite que a ideia foi inspirada no projeto idêntico apresentado na Câmara Municipal de São Paulo pelo vereador evangélico Carlos Apolinário (DEM), cujo veto já foi anunciado pelo prefeito Gilberto Kassab (sem partido).