Vereadores obrigam comércio a dar sacola Vereadores de Franca, no nordeste paulista, aprovaram um projeto de lei que obriga os estabelecimentos comerciais da cidade a fornecer sacolas plásticas. E proíbe o uso de caixas de papelão como alternativa para embalar produtos. Quem não obedecer à determinação, que ainda necessita da sanção do prefeito Sidnei Rocha (PSDB), pode ser multado e, após uma reincidência, ter o alvará cassado. / FELIPE WERNECK, KARINA NINNI e RENE MOREIRA, COM AGÊNCIAS