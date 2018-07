Vereadores prometem ato contra transposição do Paraíba

Antes, no dia 3, os vereadores farão uma marcha até a Assembleia Legislativa. Até esta sexta-feira, 25, dois ônibus já haviam sido confirmados para transportar apenas os parlamentares. Segundo o presidente da Frente Parlamentar da RM Vale e Litoral Norte, Hernani Barreto, um abaixo-assinado contra a medida será entregue ao colégio de líderes do legislativo paulista. "Queremos que os deputados reforcem junto ao governador nosso pedido para que a transposição não ocorra, já que não sabemos quais prejuízos a medida irá causar e queremos uma postura mais transparente do governador com relação à questão", diz Barreto.

A frente espera reunir 20 mil assinaturas. "Nos próximos dias lançaremos uma fan page com a campanha ''Rio Paraíba Sim, Transposição Não!'', ferramenta pela qual queremos obter milhares de assinaturas", explica. O presidente da frente acrescentou que muitos prefeitos estariam "em cima do muro" com relação à proposta. "Muitos querem dizer não, mas por outro lado, não querem afrontar o governador". Ontem, durante reunião do Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira (Codivap), realizada em São Sebastião, no litoral norte, nenhum prefeito comentou a proposta.

Cerca de 160 vereadores dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro aprovaram, por unanimidade, o documento que será entregue aos deputados. Eles questionam a viabilidade do projeto e cobram medidas que possam mitigar possíveis efeitos. Além disso, querem saber detalhes sobre quais medidas o governo tem adotado atualmente para reduzir os índices de perda de água no Estado e de racionalização do uso da água em regiões receptoras. Os parlamentares também exigem um projeto detalhado sobre qualquer intervenção na bacia, com informações sobre possíveis impactos ambientais.