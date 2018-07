Veredicto sobre Mubarak eleva tensão antes de eleições no Egito

No primeiro julgamento de um líder deposto nas manifestações da Primavera Árabe, no ano passado, Mubarak foi condenado à prisão perpétua. Seus filhos foram considerados inocentes em relação às acusações de corrupção e policiais de alto escalão foram absolvidos.

Milhares foram às ruas em protestos que se estenderam durante a noite inteira na praça de Tahrir, no Cairo, e em outras cidades, elevando a tensão política que tem crescido desde que o último primeiro-ministro de Mubarak foi bem-sucedido no primeiro turno das eleições presidenciais no país.

Muitos interpretaram os veredictos como prova de que o clã de Mubarak ainda detém o poder enquanto o Egito se prepara para a votação em 16 e 17 de junho, considerada o estágio final de uma transição para a democracia liderada pelo exército.

"Não foi um veredicto justo e há rejeição em massa da decisão do juiz", disse um manifestante, Amr Magdy. "A praça de Tahrir ficará lotada de manifestantes novamente. No Egito, a única maneira de conseguir justiça é protestar, porque todas as instituições ainda são controladas por autoridades do governo de Mubarak".

O procurador-geral registrou um apelo neste domingo contra a abolvição de seis autoridades da polícia acusados de matar manifestantes, e proibiu-os de viajar, disse o assistente do procurador.