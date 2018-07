Verint fecha acordo para compra da Comverse Technology

O acordo, que deve simplificar a complexa estrutura acionária das companhias, aconteceu quase um após a Comverse ter aberto novamente o capital na Nasdaq, após um escândalo sobre opções de ações.

A Verint emitirá ações para acionistas da Comverse no valor de até 27,5 milhões de suas ações ordinárias, o que resultaria em 780,7 milhões de dólares, baseados no fechamento do papel Verint de sexta-feira, a 28,39 dólares.

Os acionistas da Comverse também receberação 25 milhões de dólares adicionais das ações da Verint.

A expectativa é que o negócio seja fechado em 2013.

(Por Sayantani Ghosh em Bangalore e Nadia Damouni em Nova York)