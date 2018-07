Verissimo deixa de ser sedado

Segundo os médicos, Verissimo "continua com melhora progressiva". O boletim afirma que "foi a suspensa a sedação com o objetivo de retirar o suporte respiratório. Como já foi divulgado anteriormente, os exames documentaram somente a presença do vírus da influenza sazonal. A evolução do quadro clínico até o momento demonstra que o processo infeccioso inicial determinou diversas complicações em função das condições de saúde prévias do paciente".

Verissimo tem hipertensão e diabete e está hospitalizado desde quarta-feira, com infecção generalizada. Ele apresentava febre, diarreia e dores musculares.

Colunista do Estado, Verissimo também é cartunista, roteirista, dramaturgo e tradutor. Entre suas obras estão O Analista de Bagé e Comédias da Vida Privada. / FABIANE CHRISTALDO, ESPECIAL PARA O ESTADO