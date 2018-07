Verissimo recebe alta após infecção O escritor Luis Fernando Verissimo, de 76 anos, recebeu alta ontem. Ele estava internado desde o dia 21 de novembro no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. "Sua recuperação clínica foi muito favorável, não mais necessitando de tratamento por hemodiálise", informaram, em nota, os médicos Alberto Augusto Rosa e Sandro Cadaval Gonçalves.