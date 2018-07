Verissimo recebe prêmio de universidade hebraica

O escritor Luis Fernando Verissimo, colunista do Estado, recebeu na noite de quarta-feira o Prêmio Scopus 2011, concedido pela Sociedade Amigos da Universidade Hebraica de Jerusalém por sua "inestimável contribuição à literatura brasileira e pelo apreço que sua família tem pelo Estado de Israel".

Verissimo se disse surpreso com a homenagem: "Minha primeira reação ao saber que receberia um prêmio dessa importância foi me perguntar: o que será que eu fiz para merecer? Continuo sem saber a resposta, mas não posso negar que me sinto extremamente honrado com tal distinção", declarou.

O escritor gaúcho esteve em Israel em 2007 e recebeu, em nome de seu pai, o também escritor Érico Verissimo (1905-1975), uma homenagem do governo israelense pela obra Israel em Abril, de 1969.