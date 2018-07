Veríssimo tem sinais favoráveis, mas estado é grave

O cronista gaúcho, de 76 anos, continua sob uso de ventilação mecânica e hemodiálise e seu estado de saúde ainda é considerado grave, segundo comunicado assinado pelos médicos Alberto Augusto Rosa, Sandro Cadaval e Eubrando Silvestre Oliveira.

Ele começou a se sentir mal após voltar de uma viagem por Araxá (MG) e Rio. De acordo com informações da equipe médica, Veríssimo entrou no hospital na última quarta-feira (21) apresentando fadiga, dores musculares e febre. O escritor está internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.