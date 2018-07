Verizon supera previsões para lucro e margem Ebitda de telefonia móvel

A Verizon Wireless, seu empreendimento com o Grupo Vodafone, aumentou em 677.000 o número de assinantes no varejo no trimestre, acima das expectativas de Wall Street de 634.000, de acordo com oito analistas ouvidos pela Reuters.

Os lucros da Verizon cresceram para 1,95 bilhão, ou 0,68 dólar por ação, ante 1,69 bilhão, ou 0,59 dólar por ação, no mesmo período do ano passado, e ante as expectativas dos analistas de 0,66 dólar por ação, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

A operadora disse que a margem Ebitda de 50,4 por cento para seu serviço de telefonia móvel, baseada no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, foi um recorde. As previsões variavam de 48,5 por cento a 49,9 por cento, segundo quatro analistas questionados pela Reuters.

A receita cresceu para 29,42 bilhões de dólares, ante 28,24 bilhões de dólares, e comparado a 29,55 bilhões de dólares estimados por Wall Street.

(Reportagem de Sinead Carew)