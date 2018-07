A Verizon teve lucro no quarto trimestre de 1,76 dólar por ação no padrão GAAP, ante uma perda de 1,48 dólar por ação no mesmo período do ano anterior, incluindo encargos relacionados a aposentadorias em ambos os trimestres. A receita cresceu para 31,1 bilhões de dólares.

(Reportagem de Sinead Carew)