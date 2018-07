Verizon tem alta no lucro e novos assinantes superam estimativas

A Verizon Wireless --parceria com a Vodafone-- atraiu 888 mil novos usuários no trimestre, ante expectativa média do mercado de 666 mil.

O lucro do grupo norte-americano de telecomunicações subiu para 1,83 bilhão de dólares, ou 0,64 dólar por ação, ante 1,61 bilhão, ou 0,57 dólar por papel, no mesmo período de 2011.

A receita subiu de 27,54 bilhões para 28,55 bilhões de dólares ante uma expectativa média do mercado de faturamento de 28,558 bilhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

