Verizon tem prejuízo trimestral de US$1,93 bilhão

A companhia registrou uma perda de 1,48 dólar por ação, ante uma perda de 0,71 dólar por ação no ano anterior, quando teve um prejuízo de cerca de 212 milhões de dólares.

A receita subiu 4,5 por cento, para 30,05 bilhões de dólares, em comparação com as expectativas de Wall Street de 29,83 bilhões de dólares, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A Verizon Wireless, a joint venture da companhia com a Vodafone, é a maior operadora de telefonia móvel dos Estados Unidos.

(Por Sayantani Ghosh)