Vermont legaliza casamento de pessoas do mesmo sexo

Vermont tornou-se nesta terça-feira, 7, o quarto Estado dos EUA a instituir o casamento gay, depois que a legislatura derrubou um veto do governador. Este é o primeiro Estado a legalizar a união de pessoas de mesmo sexo por meio de medida legislativa, e não por decisão judicial. A Assembleia registrou uma votação de 100 a favor de 49 contra - o mínimo necessário para uma derrubada de veto - e reverteu a decisão do governador Jim Douglas. No Senado estadual, a votação foi muito mais folgada, com Douglas sendo derrotado por 23 a 5. Vermont havia sido o primeiro Estado a legalizar a união civil homossexual, e agora se une a Connecticut, Massachusetts e Iowa ao estender aos gays o direito ao matrimônio. O casamento gay foi legal por um período na Califórnia, mas foi revogado em plebiscito.