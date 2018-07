Qual foi, então, a peça pregada por Deus? ? perguntar-se-á o leitor. Não havia ali uma ótima oportunidade de matar saudades, colocar os papos em dia, comemorar os presentes e mal falar os ausentes? Não para mim. Sendo uma pessoa confusa e um tanto ansiosa, um vernissage possibilita-me o encontro com o outro tanto quanto um triatlo promoveria o descanso. E ao contrário do triatlo, onde o esportista pratica apenas três modalidades, o maratonista social precisa ser capaz de versar sobre todo o tipo de assunto, em papinhos de cerca de um minuto e meio, se possível adicionando graça a cada um deles.

"E aí, Fabião, que que cê tá arquitetando?!", pergunto ao amigo arquiteto. Enquanto me arrependo do trocadilho, ele me explica, empolgado, sobre a fábrica de embalagens que terminou de desenhar em Atibaia, mas não presto atenção, pois atrás dele acena-me Juliana, com quem estudei no ginásio. E agora? Abandono Fabião no momento em que me descreve o elevador panorâmico, com vista para o lago? Ou desprezo a amiga, com um tchauzinho, como quem diz: a gente não se vê faz 20 anos, mas estou muito ocupado para atravessar esses 2 metros que nos separam? Faço aquele sinal de "depois vou aí", girando os indicadores, enquanto penso em como dizer ao Fabião que preciso sair. Invento que vou pegar o autógrafo do autor. "Ótimo", diz meu amigo, "vamos juntos". Sem alternativa, vou com Fabião até Juliana. Finjo surpresa ao encontrá-la. Dou-lhe um abraço, apresento-lhe o Fabião. Com medo que ela ache que somos um casal, digo "ele é arquiteto", e percebo que não há nenhuma relação entre ele ser arquiteto e nós não sermos namorados. Sem deixar transparecer se fez ou não uma inferência equivocada sobre minha opção sexual, ela comenta que está fazendo uma reforma e pergunta se ele acha que vale a pena instalar um desses aquecedores a gás. Fabião diz que hidráulica não é bem sua especialidade, mas pode recomendar um amigo. Ela agradece. Há um breve silêncio. Aproveito e escapo para o banheiro.

Por alguns segundos, diante do mictório, sinto-me em paz. Até que ouço: "E aí, escrevendo muito?" Ao meu lado, um cara com quem trabalhei numa revista, lá por 2003, começa a fazer xixi. "Opa, queridão! Tudo bom?", eu digo, enquanto tento lembrar o seu nome e me arrependo por ter escrito, há duas semanas, que não conseguia encontrar as pessoas.