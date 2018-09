Verões sangrentos

Muito se comparou o ataque dos japoneses em 1941 aos atos terroristas de dez anos atrás, quase sempre menosprezando o fato de que Pearl Harbor foi atacada por aviões de um governo estrangeiro, não por um grupo de fanáticos sem endereço fixo. O paralelo a ser feito é o seguinte: a imediata e legítima guerra declarada ao Japão pelo presidente Roosevelt durou quatro anos; a que Bush fabricou no Iraque, com as balelas por demais conhecidas, já dura oito, e o mentor dos atentados, apesar das bravatas do presidente, só foi achado e morto com uma década de atraso. Ou quase duas, considerando-se que Osama bin Laden também estava por trás daquele atentado à bomba ao World Trade Center de 1993.

Pearl Harbor deixou menos traumas nos nova-iorquinos do que aquele acidente com um bombardeiro B-25 da Força Aérea americana que, desorientado pela densa neblina que encobria a ilha de Manhattan na manhã de 28 de julho de 1945, bateu em cheio no 79º andar do Empire State Building, matando 14 pessoas. Apreensivo com o tráfego, cada vez mais intenso, de aviões sobre a ilha no final dos anos 40, E. B. White extravasou sua preocupação com a segurança da cidade nas páginas da New Yorker. "Pela primeira vez em sua história, Nova York ficou destrutível", escreveu na revista. "Uma simples revoada de aviões pouco maiores do que gansos pode rapidamente acabar com esta ilha de fantasia, queimar as torres, desmoronar as pontes, transformar as galerias do metrô em câmaras letais, queimar milhões."

Os atentados do 11 de Setembro não atingiram as dimensões apocalípticas conjeturadas por White, mas não há como negar que delírios arquitetônicos como as torres gêmeas aumentaram bastante a vulnerabilidade da cidade. Em 1999, ao reconstituir a história do World Trade Center no livro Divided We Stand, Eric Darton não só esclareceu um equívoco generalizado (aqueles dois provocativos pontos de exclamação na ponta de Manhattan não foram erguidos para simbolizar a pujança do capitalismo, e sim para sustar a falência de alguns quarteirões) como anteviu o que afinal aconteceria dois anos depois: "Quando se ergue um ícone como o World Trade Center, pode contar que, cedo ou tarde, alguém tentará derrubá-lo".

Até os guias sabiam que o WTC era um alvo, comenta o narrador do romance Windows On the World, do francês Frédéric Beigbeder, recém-traduzido pela Record. Não o destaco no mar de narrativas sobre o 11 de Setembro por suas qualidades literárias ou por ser o único ambientado no restaurante que ficava no 107º andar do WTC durante o atentado, mas por ser o primeiro a reaproximar, com pertinente insistência, o inferno das torres do imaginário cinematográfico. A certa altura, seu protagonista, encurralado no topo do arranha-céu em chamas, se pergunta: "O que faria Bruce Willis em meu lugar?"

Se até Bush, ao imprecar contra os terroristas de Bin Laden, plagiou as falas de Willis no premonitório disaster movie Nova York Sitiada, o que, aliás, lhe valeu o apelido de "Bush Willis", por que um cidadão comum, como o personagem de Windows On the World, haveria de desprezar o savoir faire do intrépido John "Duro de Matar" McClane?

Willis por acaso estava em Nova York no 11 de Setembro e, como era de se esperar, nada pôde fazer, nem sequer tentou. O cineasta Walter Salles cruzou com ele na cafeteria de um hotel no Village, na manhã do sinistro. Willis tinha o mesmo ar atônito e exalava a mesma sensação de impotência dos outros hóspedes. Na vida real, o topo é sempre mais em cima.

Se não estivesse tão distante no tempo e da memória coletiva, a horripilante destruição da barca General Slocum, no início do século passado, teria sido mais lembrada nos últimos dez anos do que Pearl Harbor e a colisão do B-25. A explosão do Slocum foi a maior tragédia ocorrida em Manhattan antes de 11 de setembro de 2001. David Remnick foi um dos raros a lembrar-se daquele episódio tenebroso, na New Yorker dessa semana.

Todos os anos, o Slocum subia o Rio Hudson rumo a Long Island, levando centenas de imigrantes alemães residentes no que então chamavam de Little Germany, entre a Tompkins Square e St. Marks Place. Era um piquenique flutuante, com muito mais mulheres e crianças do que homens a bordo. Por volta das 10h do dia 15 de julho de 1904, quando singrava à altura da Rua 9, a barca pegou fogo. Tanques de óleo explodiram no porão, o capitão não conseguiu levar a embarcação para uma das margens do rio, a tripulação não fora treinada no combate a incêndio, a maioria dos 1.300 passageiros não sabia nadar, mais de mil morreram, queimados ou afogados.

James Joyce imortalizou a catástrofe, ocorrida na véspera do Bloomsday, no capítulo 10 de Ulisses. "Terrível aquele negócio da explosão do General Slocum", comenta Mr. Kernan com Mr. Crimmins, levantando a suspeita de negligência dos donos da barca e suborno dos inspetores da capitania dos portos de Nova York. Nenhum barco salva-vidas conseguiu flutuar, a mangueira de incêndio em petição de miséria. O capitão do Slocum foi condenado e cumpriu pena, a inspeção nas embarcações do Hudson se aprimorou. Pelo menos dois sobreviventes da tragédia viveram o bastante para ver a derrubada das torres gêmeas.