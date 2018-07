Versão alterada de capa de disco dos Beatles é eleita a mais rara do mundo

Uma versão da capa do disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, com fotografias de executivos no lugar dos músicos foi eleita por uma revista especializada a mais rara do mundo.

A arte adaptada vale cerca de 70 mil libras (cerca de R$ 194 mil), de acordo com a revista Record Collector, que elaborou uma lista com as dez capas de disco mais raras do mundo.

A capa original, criada pelo artista pop britânico Peter Blake, foi alterada para substituir os Beatles e as personalidades que aparecem na foto pelos rostos dos executivos do selo Capitol, responsável por lançar os discos da banda nos Estados Unidos.

A versão, que possui cerca de cem cópias, foi criada para comemorar o sucesso de vendas do disco para o Natal de 1967 (ele havia sido lançado em junho daquele ano).

Cinco capas de discos dos Beatles estão entre as "dez mais" da Record Collector.

Em segundo lugar, valendo 7 mil libras, estão as dez primeiras cópias numeradas do disco conhecido como "Álbum Branco", de 1968.

Nessas cópias, o nome da banda de Liverpool aparece em alto relevo sobre a capa branca do LP, criada pelo artista pop Richard Hamilton, junto de um número de série.

Lições de espanhol

Em terceiro lugar na lista, estão duas capas criadas pelo artista americano Andy Warhol. As artes feitas para os dois volumes do disco de lições de espanhol Madrigal's Magic Key To Spanish, de 1953, e dos programas de rádio The Nation's Nightmare, de 1951, valem 3,5 mil libras e 3 mil libras, respectivamente.

Em quarto lugar na lista da Record Collector, está a capa do disco Introducing... The Beatles, lançado nos EUA em janeiro de 1964. Em quinto, aparece a capa da coletânea Jolly What! England's Greatest Recording Stars: The Beatles and Frank Ifield on Stage, lançado nos EUA em 1964. O disco, que contém apresentações ao vivo dos Beatles e do cantor britânico Frank Ifield, vale 3 mil libras, segundo a revista.

Capa polêmica

Em sexto e sétimo lugares, aparecem, respectivamente, as capas dos discos Tinkerbell's Fairydust, de 1969, da banda inglesa de mesmo nome, e 12 Of The Best (1978), da banda australiana AC/DC. Os Beatles também aparecem em oitavo lugar, com a capa criada para a coletânea Yesterday and Today, de 1966.

A arte, que mostrava os quatro integrantes da banda posando com bonecas desmembradas e pedaços de carne, causou polêmica e foi rapidamente retirada do mercado americano. Segundo a revista, a capa vale hoje 2 mil libras. Em nono lugar da lista, está a arte do LP Dark Round The Edges (1972), da banda inglesa Dark.

Em décimo, aparece Hank Mobley (1957), do saxofonista americano de mesmo nome. O criador da lista, Ian Shirley, afirma que, embora um estado perfeito de conservação do vinil e dos encartes seja vital para assegurar um valor máximo de venda para um disco, a numeração da capa do álbum é sempre a "principal atração" dos itens.

"O apetite para colecionar números de série baixos continua intacta entre os fãs de Beatles", diz Shirley, que também é editor do guia de discos raros Rare Record Price Guide 2012. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.