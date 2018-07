Versão do casal Nardoni não faz sentido, diz promotor

O advogado de defesa, o criminalista Roberto Podval, usou dois apartes formais - interrupções dentro do código - para criticar a perícia e perguntar sobre as provas, que, segundo ele, não existem. "Como a defesa não pode discutir a perícia, vão dizer que a perita não presta", rebateu o promotor.

Cembranelli traçou um perfil psicológico de Anna Carolina Jatobá, dizendo que ela é uma pessoa "perturbada, cansada e dependente financeiramente da família do marido". Após o encerramento da explanação do promotor, o juiz decretou, às 13h05, recesso de 1 hora para o almoço. Na volta, será a vez da defesa falar.

Na primeira parte do debate entre defesa e acusação, Cembranelli afirmou que o casal Nardoni estava no apartamento quando Isabella, então com 5 anos, foi atirada pela janela do sexto andar do Edifício London, no dia 29 de março de 2008. "Eles (Alexandre e Anna Carolina) estavam no apartamento quando Isabella foi jogada", disse Cembranelli, ao comparar as ligações telefônicas entre vizinhos e polícia no dia do crime.