Versão nacional repetiu sucesso

O enorme sucesso de I Love Lucy na TV Tupi de São Paulo logo inspirou o surgimento de uma versão nacional, Alô, Doçura!, a primeira sitcom brasileira, escrita e dirigida por Cassiano Gabus Mendes e exibida, entre 1954 e 1964, pela mesma emissora, que veiculava o original americano.

Estrelado por Eva Wilma e John Herbert (que logo formaram um casal na vida real), o seriado tinha o mesmo ponto de partida: os desencontros de marido e mulher na cidade grande. Além do seriado americano, Gabus Mendes aproveitou um programa criado por seu pai, Otávio, para o rádio.

Curiosamente, os primeiros episódios foram interpretados por Eva e outro ator, Mário Sérgio, na época o grande galã da empresa cinematográfica Vera Cruz. Como ele logo abandonou o papel, Gabus Mendes decidiu arriscar ao convidar Herbert, pois sabia que ele já namorava Eva Wilma - sua esperança era que a química entre eles se transferisse para o seriado.

Com o sucesso em São Paulo, o programa ganhou uma versão na Tupi do Rio de Janeiro com o título Alô, Querida!, com Haydée Miranda e Paulo Maurício. Logo o casal foi trocado pelo mesmo do seriado paulista, obrigando Eva e Herbert a viajar muito para o Rio, onde o programa também era ao vivo.

E, assim como Lucille Ball, Eva Wilma se afastou do seriado quando ficou grávida, substituída por Marly Bueno. Alô, Doçura! fez tanto sucesso que a fórmula voltou a ser testada nos anos 1990 pelo SBT, com Virgínia Novick e César Filho. O resultado final, no entanto, ficou muito abaixo do original.