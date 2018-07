Versos de Camões e receitas culinárias Em 13 dezembro de 1968, Julio de Mesquita Filho publicou o editorial Instituições em frangalhos, no qual denunciava o autoritarismo do presidente Costa e Silva. O jornal foi apreendido já na manhã do dia 13, antes da edição, à noite, do Ato Institucional n.º 5 (AI-5). Tanto o Estado como o Jornal da Tarde, que foi fundado em janeiro de 1966 e circulou até outubro de 2012, foram censurados, de dezembro de 1968 a janeiro de 1975. Como não se podia deixar espaço em branco, Julio de Mesquita Neto e Ruy Mesquita decidiram publicar versos de Os Lusíadas, de Camões (Estado), e receitas culinárias (Jornal da Tarde) no lugar do material cortado. A censura foi suspensa em 3 de janeiro de 1975, véspera do centenário do Estado. / J.M.M.