Véspera de feriado violenta nas estradas federais em SC A quarta-feira, véspera de Natal, foi violenta nas estradas federais dentro de Santa Catarina. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 168 veículos se envolveram em 82 acidentes, com um saldo de cinco mortos e 56 feridos. Foram cinco acidentes com mortes, nos quais envolveram-se dois caminhões, duas motos e seis veículos de passeio. Dois dos acidentes com mortes ocorreram na BR-101, em Joinville e Imbituba; outros dois em Curitibanos e Pouso Redondo, na BR-470, e um em Faxinal dos Guedes, na BR-282. Os mortos são Cristiano Figueiredo Zarpe, de 30 anos, que estava ao volante de um Vectra, placas MGU 5042, de Joinville; José Carlos Gonçalves, 52, condutor de uma moto Honda CG-125, placas LYU 9303, de Garopaba; Carlos Roberto de Carli, que pilotava uma moto Suzuki GSX 750, de Jaraguá do Sul; Marinez Griss, 52, que estava ao volante de um Celta, placas AHZ 3344, de São Domingos; e José Luiz Pegoraro, 56, que dirigia um Gol placas LZV 0889, de Itapema. Nestes cinco acidentes, ficaram gravemente feridos Leonardo Amadori, 29, Legir Blbinote, 52, Nivaldo Prazeres, 56, e Jéssica Luana Pegoraro, de 9 anos.