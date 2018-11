A Universidade São Judas realiza o projeto Visita Programada ? VIP, voltado para alunos do último ano do ensino médio e de cursinhos. Durante a visita, o estudante tem acesso a professores de diversas áreas e conhece a infraestrutura do local. A visitação ocorre na unidade da Mooca, de segunda a sexta-feira. Criado em 1993, o VIP já atendeu mais de 75 mil alunos, segundo a universidade. Informações: 2799-1814.