Vestibulandos terão simulado gratuito em 16 Estados

O Simuladão será constituído por 90 questões de múltipla escolha. O gabarito será divulgado uma hora após o término da prova, no mesmo site onde foi realizada a inscrição. Além disso, os estudantes poderão acessar uma análise mais detalhada de seu desempenho no boletim de avaliação individual, que será disponibilizado em 12 de novembro, a partir das 15h, também no site. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.