Vestibular 2015 da Unicamp terá mais questões Na manhã desta segunda-feira, 11, a Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) da Unicamp divulgou detalhes sobre as mudanças no vestibular 2015, cujas inscrições foram abertas também nesta segunda. Entre as alterações no esquema de provas estão o aumento de questões de múltipla escolha, provas realizadas em outras cidades e a data da redação - que agora fica na segunda fase do processo seletivo.