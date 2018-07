Vestibular da Fuvest coincide com concurso de fanfarras em Lorena

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - Os 1.322 estudantes que vão fazer a prova da Fuvest em Lorena, a 190 km de São Paulo, terão mais um desafio além da própria prova. A cidade do Vale do Paraíba será sede, no domingo, 27, da final do XIX Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, com a apresentação de 12 fanfarras.

A distância entre o local de aplicação da prova, o Colégio São Joaquim, e a praça central é de aproximadamente um quilômetro. De acordo com a coordenação de comunicação da Fuvest, o exame, o local e o horário serão mantidos.

José Coelho Sobrinho, da Fuvest, ficou surpreso ao ser questionado pela reportagem sobre a coincidência dos eventos. "Antes de selecionar o prédio fazemos pesquisas. Isso começa com quatro meses de antecedência. Talvez isso (o campeonato) tenha nos apanhado de surpresa", comentou.

Segundo Coelho, o processo de pesquisa de locais para realização da prova começa por telefone. Depois uma pessoa vai até o endereço conferir todas as condições do prédio, desde acessibilidade até condições das carteiras, bebedouros e banheiros. "Foram feitas 114 pesquisas para saber se haveria algum problema para o candidato."

De acordo com a programação do campeonato musical, a abertura será feita às 10h, três horas antes do início da prova, e 12 fanfarras do País deverão se apresentar. A organização do evento em Lorena, de responsabilidade das Secretarias de Educação e Cultura, não comentou a coincidência de data e horário com o vestibular.

Coelho disse que, apesar da surpresa, repassaria a informação sobre o evento de música ainda nesta sexta-feira, 25, para a direção da Fuvest. Ele garantiu que os candidatos não serão prejudicados.

Na cidade do Vale do Paraíba funciona um câmpus da USP com 1.600 estudantes de Engenharia. No vestibular estão sendo oferecidas 360 vagas para Lorena. Os cursos mais procurados na unidade são Engenharia Química e Engenharia de Produção.