Vestibular da Fuvest terá inscrições pela internet

As mudanças anunciadas por Fuvest e Unesp para seus vestibulares passam a valer nas provas do fim de ano. No primeiro dia da Fuvest, os alunos farão a redação e dez questões de língua portuguesa; no segundo, serão 20 questões interdisciplinares de todas as disciplinas do ensino médio. No terceiro dia, os estudantes farão 12 questões de duas a três disciplinas específicas, de acordo com a carreira escolhida.

O vestibular da Unesp passará a ser realizado em duas fases. Para valorizar a interdisciplinaridade, as questões serão organizadas em três eixos: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências da natureza, matemática e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias. Os aprovados para a segunda fase terão de responder questões dissertativas de todas as disciplinas. Com a mudança para duas fases, o Enem passa a representar 10% da nota final - antes era apenas 4% nos cursos em que não há provas de aptidão.

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) definiu que a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá peso de 50% na nota final do candidato. Na Fuvest e na Unicamp, o resultado do Enem continua a ter peso de 20% na nota da primeira fase. Não será levada em conta a redação.

Na Unifesp, cada curso decidiu sua forma de adesão ao Enem. Dos 26 cursos, 19 vão utilizar o exame como prova única, e os outros sete, entre eles medicina, vão adotá-lo como primeira fase. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) não usará o Enem em seu vestibular. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.