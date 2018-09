Vestibular da UFRJ transcorre sem maiores incidentes As provas do vestibular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) transcorreram sem maiores incidentes. Dos cerca de 51 mil inscritos, 7.799 (15,3%) faltaram à avaliação. O exame começou com sete minutos de atraso e nenhum candidato foi eliminado por descumprir os procedimentos de segurança da prova. Antes de entrar na sala, eles tiveram que colocar os aparelhos eletrônicos, como celulares e mp3, dentro de um saco plástico. Nos corredores e portas de banheiros os fiscais usaram detectores de metais. Foram registrados 20 casos de estudantes que estavam sem documentos, mas eles puderam fazer a prova preenchendo um formulário de identificação especial. Eles têm 48 horas para apresentar a identificação. Quatro pessoas disseram ter sido roubadas na porta da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), no Maracanã, na zona norte da capital fluminense, um dos locais do vestibular da UFRJ. Os bandidos se aproveitaram da movimentação em frente à porta da universidade para roubar os estudantes, levando celulares e pequenas quantias de dinheiro. Nenhum deles registrou queixa.