Vestibular da Unesp começa neste domingo Começa às 14h (de Brasília) deste domingo a prova da primeira fase do vestibular de fim de ano da Universidade Estadual Paulista (Unesp). No total, 94.350 candidatos disputarão as 7.014 vagas em 165 opções de curso. De acordo com a organização do vestibular, o número de inscrições bateu o recorde de todas as outras edições.