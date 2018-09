Vestibular da Unesp terá 5% mais candidatos O vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) terá neste ano 5% mais candidatos do que o último exame. O total de inscritos passou de 76.518 para 80.319. O acréscimo se deve à entrada do Centro Paula Souza, da Secretaria Estadual de Educação, no processo seletivo.