Vestibular da Unicamp tem recorde de inscritos A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) recebeu número recorde de inscrições. O vestibular 2011 tem 57.201 inscritos, um aumento de 3% em relação ao vestibular passado. A Unicamp oferece 3.444 vagas em 66 cursos, além de outros 2 na Faculdade de Medicina e Enfermagem de São José do Rio Preto (Famerp). Os locais de prova serão divulgados no dia 11 de novembro, no site comvest.unicamp.br.