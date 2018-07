Vestibular da Unicamp teve 12% de abstenção no 3.º dia

CAMPINAS - O índice de abstenção do último dia da segunda fase do vestibular da Unicamp foi de 12%, ante 9,8% no mesmo dia da segunda fase no ano passado.

Para o coordenador executivo da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), Maurício Kleinke, a divulgação dos aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), na última sexta-feira, contribuiu para que parte dos alunos classificados para a Unicamp desistisse de participar do processo seletivo, que começou no domingo e terminou nesta terça-feira. "Muitos dos aprovados do Sisu certamente não tiveram paciência de vir fazer nossa prova", afirmou.

Ao saber das queixas dos alunos sobre a dificuldade na prova de física, Kleinke afirmou que um dos maiores obstáculos nessa prova seria o volume de gráficos a serem interpretados. "E isso é algo em que os candidatos têm muita dificuldade. Além disso, a prova de física é bastante contextualizada, é preciso entender o porquê de chegarmos às questões", disse. "Mesmo assim, a nossa impressão é que a prova de física pode ter sido a mais difícil dos três dias, mas estava mais leve este ano do que no ano passado."

O professor destacou a questão número 7 como de "importância coletiva". Ela tratou do tema TV digital, suas frequências, transmissões e particularidades do ponto de vista da física.

Assim como ontem, os responsáveis pelas salas de prova tiveram de corrigir um enunciado. Hoje, o item "D" da legenda do gráfico da questão 10 trazia a informação "com ouriços-do-mar" e foi alterado para "com ouriços-do-mar e com mexilhões". A falta da informação poderia prejudicar os candidatos. Mas, segundo Kleinke, às 14h30 todas as salas de prova haviam feito a correção.

Para o professor, uma das questões mais importantes do exame de Ciências da Natureza, aplicado nesta terça-feira, foi a de número 23, que abordava a discussão sobre a quantidade de iodo encontrada no sal. "Trata-se de um problema de saúde pública sob o ponto de vista da cidadania. Ultrapassa um detalhamento da química", afirmou.

As provas estão disponíveis para download no site da Comvest (comvest.unicamp.br). A primeira lista de aprovados será divulgada no dia 6 de fevereiro, ao meio-dia, na página eletrônica e também no saguão do Ciclo Básico II, no câmpus da Unicamp em Campinas. Estão previstas 11 chamadas. Os candidatos concorrem a 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).