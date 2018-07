Vestibular da Unicamp teve recorde de inscritos Com recorde de número de inscritos - 73,8 mil estudantes -, a prova da Unicamp mobilizou milhares de estudantes em Campinas neste domingo, 10, com expectativa de passar na primeira fase do vestibular, com 48 questões múltipla-escolha de Conhecimentos Gerais (baseadas nos conteúdos de diversas áreas do conhecimento desenvolvidos no ensino médio) e duas propostas de redação. Quem fez a prova no campus I da PUC-Campinas foi recepcionado com uma banda escocesa.