Vestibular da Unifesp encerra hoje inscrições Os vestibulandos que querem concorrer a uma vaga nos cursos da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) que utilizarão a nota do Enem como primeira fase do vestibular têm até hoje, às 16h, para se inscrever no processo seletivo. A inscrição pode ser feita pelo www.vunesp.com.br, e a taxa é de R$ 76. Para os cursos que não realizarão segunda fase, as inscrições fecham em 8 de outubro.