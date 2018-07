Vestibular da USP terá desconto para rede pública de SP

De acordo com o órgão, o vestibular, que possui taxa definida em R$ 100, passará a custar R$ 50 aos alunos do último ano com renda familiar de até R$ 1.163. Serão concedidos 65 mil descontos. Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de agosto no site da Fuvest . Além de preencher o formulário, o candidato deve encaminhar cópia do RG, comprovante de matrícula do ensino médio em escolas públicas, comprovante de renda, comprovante de residência e certidão da escola que comprove a condição de estudante. A classificação dos beneficiados será divulgado no site da instituição no dia 23 de agosto.