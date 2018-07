Vestibulares abrem inscrições nesta semana

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) começa a inscrever nesta segunda-feira, 22, somente pela internet, no site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (http://www.comvest.unicamp.br/).

A taxa de inscrição é de R$ 128 e o kit do vestibulando, composto pelo manual do candidato e por uma revista, é gratuito e está disponível para consulta e impressão no site da Comvest. O prazo para se inscrever termina no dia 23 de setembro.

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pelos exames da Universidade de São Paulo (USP), começa a inscrever na sexta-feira, dia 26, exclusivamente pela internet (http://www.fuvest.br/).

O manual do candidato também está disponível online.

A taxa de inscrição é de R$ 120 e pode ser paga em bancos ou pela internet, até a data-limite de 12 de setembro. O boleto deve ser gerado até o dia 9, último dia para se inscrever.

Bonificação. As inscrições para o Programa de Avaliação Seriada da USP (Pasusp) pelo site da Fuvest vão até a meia-noite de quarta-feira. O programa é direcionado aos candidatos da Fuvest que cursaram o ensino fundamental e médio em escolas públicas e dá até 15% de bônus na nota do vestibular, por meio do desempenho na primeira fase.

A inscrição no Pasusp não garante a participação no vestibular - o candidato deve fazer também a inscrição na Fuvest, mas terá isenção da taxa.

Neste ano, o programa foi estendido para os alunos do 2º ano do ensino médio, que, só por participarem, já recebem 2% de bônus. Se acertarem 40 dos 90 pontos da primeira fase, recebem mais 3%, acumulando 5% para o ano que vem quando poderão alcançar até 10%.

Como o sistema é novo, haverá uma fase de transição: quem está no 3º ano (e, portanto, não participou no ano passado) poderá obter até 15% de bônus, caso acerte no mínimo 60 questões do exame. A partir do ano que vem, esse bônus passa a ser de 10%.