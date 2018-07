Vestido de noiva de Kate Middleton vai a exposição

O vestido usado pela duquesa de Cambridge, Kate Middleton, no casamento com o príncipe William ficará exposto a partir deste fim de semana no Palácio de Buckingham, em Londres.

A peça, que chamou muita atenção e gerou suspense às vésperas do casamento real, em abril, é assinada pela estilista Sarah Burton, da grife Alexander McQueen.

Até o dia 3 de outubro, a exposição permitirá ver de perto os detalhes mais comentados da roupa, como a tiara em forma de halo de 1936 que a rainha Elizabeth 2ª emprestou a Kate Middleton.

Outros características que chamam atenção são o espartilho apertado na cintura, marca da grife McQueen, os sapatos, feitos de seda rendada a mão, e o véu, de 2,7 metros comprimento.

Burton disse que a peça mistura elementos da era vitoriana, sem deixar de ser contemporâneo.

O cuidado com o vestido foi tamanho que as costureiras foram instruídas a lavar as mãos a cada meia hora para manter a peça imaculada.

A curadora da exposição, Caroline de Guitaut, disse que, mesmo sabendo de antemão, os visitantes serão "surpreendidos" pelo grau de trabalho e detalhamento direcionado à criação do vestido.

"A beleza está verdadeiramente nos detalhes", disse Guitaut.

Além do vestido, uma réplica do bolo de casamento de William e Kate ficará exposto em Buckingham no mesmo período.