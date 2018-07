Vestido de noiva de Kate pode atrair quase 650 mil a exposição

LONDRES - O Palácio de Buckingham espera atrair uma multidão sem precedentes, totalizando quase 650 mil pessoas, ao expor o vestido que Kate Middleton usou recentemente para se casar com o príncipe William.

O vestido, nas cores branca e marfim, desenhado por Sarah Burton para a grife de Alexander McQueen, causou furor na mídia e no público ao ser usado pela provável futura rainha britânica, na cerimônia de 29 de abril na Abadia de Westminster.

Centenas de milhões de pessoas o viram pela televisão e pela Internet, e agora centenas de milhares o verão de perto, num palanque oval montado no salão de bailes onde acontecem os banquetes da corte, na residência da rainha Elizabeth II.

Refletindo o interesse pela realeza despertado pelo casamento, as vendas antecipadas para a visita de verão no palácio já chegaram a 126 mil ingressos, um aumento de 107 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.

Ao todo, 643 mil pessoas devem fazer a visita, que inclui também 19 cômodos e uma exposição de joias Fabergé, além dos sapatos, brincos e uma réplica em seda do bouquet de casamento de Kate.

Acima do vestido fica o véu original e uma tiara Cartier com 900 diamantes, que foi dada a ela de presente pela rainha na ocasião.

O Palácio de Buckhingam ficará aberto a visitantes de 23 de julho a 3 de outubro.