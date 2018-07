Vestido de 'O Mágico de Oz' é vendido por US$480 mil em leilão

A Julien's Auctions disse que o preço do vestido de avental e blusa bufante que Garland usou no clássico do cinema de 1939 estava de acordo com as estimativas.

Mas o valor foi bem inferior ao total pago no ano passado pelos vestidos usados por Marilyn Monroe e Audrey Hepburn. Já um vestido similar usado durante testes para "O Mágico de Oz" foi vendido por 910.000 dólares em 2011.

O leiloeiro Darren Julien disse que a diferença deve-se ao fato de que somente poucos vestidos de testes foram feitos para "O Mágico de Oz", enquanto há cerca de sete versões para o traje de Garland.

O comprador do vestido de Judy Garland, feito pelo estilista Adrian, não foi identificado.

Outros destaques do leilão de dois dias incluíram um vestido verde floral usado por Julie Andrews em várias cenas do filme "A Noviça Rebelde", que foi vendido por 38.400 dólares.

Bolos de dois casamentos reais britânicos também conseguiram altos preços no leilão. A Julien's disse que representantes do PawnUp.com lideraram as ofertas por uma fatia do bolo do casamento do príncipe William com Kate Middleton em 2011, e também por um pedaço do bolo das núpcias do príncipe Charles e da princesa Diana em 1981 (1.375 dólares).

Os preços por trajes de Hollywood subiram nos últimos anos. O "vestido do metrô" branco de Marilyn Monroe, do filme de 1955 "O Pecado Mora ao Lado" foi vendido por 4,6 milhões de dólares no ano passado.

(Por Jill Serjeant)